Врач назвал полезные для организма сладости

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Некоторые сладости могут оказаться полезными для здоровья. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на врача общей практики Сергея Алендеева.

По его словам, стоит обратить внимание на зефир. Он содержит глюкозу, кальций и фосфор, что благотворно влияет на кровеносную систему.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также Алендеев отметил пользу халвы и яблочной пастилы. Первая содержит витамины A, B, E и C, которые способствуют улучшению памяти и зрения. Пастила также богата полезными элементами.

Согласно недавнему исследованию, считают необходимым заниматься спортом и правильно питаться для подготовки к летнему сезону 52% казанцев. Еще 34% привыкли следить за собой независимо от сезона, а 14% жителей города вообще не следят за своей физической формой.

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Елизавета Пуншева