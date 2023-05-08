Депутат Госдумы рассказал, за что россияне могут получить штраф в собственной квартире

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин в интервью «РИА Новости» рассказал, за что россияне могут получить штраф в собственной квартире в 2023 году.

Первое действие — это шум в ночное время (в Казани с 22.00 до 06.00), штраф для физлиц в Казани может составить 1 тыс. рублей.



Второе — перепланировка. Желание объединить, например, балкон с кухней или спальню с кухней не всегда законно. Штраф — до 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, а если там находится магазин или хостел, то в этом случае грозит штраф до 1,5 тыс. рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.

Еще одно действие — это курение на балконе.

Фото: flickr.com

Если табачный дым или окурки попадут на имущество соседа, то нарушителя могут обязать выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Если курить на детской площадке или в подъезде, штраф может достигнуть 3 тыс. рублей.



И последнее — оставление мусора в подъезде. К этому пункту также можно отнести случаи, когда жильцы разводят грязь в своей квартире, из-за чего у соседей могут появиться тараканы. Тогда нарушителей могут обязать выплатить штраф до 3 тыс. рублей.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект, вводящий штрафы до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрических данных россиян.



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Илина Хакимова