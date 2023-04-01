Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России, сообщает ТАСС.

Санкции в отношении 33 физлиц вводят на десять лет: это блокировка активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер.

Рестрикции против юридических лиц также вводятся сроком на десять лет.

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

В марте Зеленский утвердил решение совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России. Под рестрикции попали компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», БК «Олимп».

Кроме того, украинский лидер наложил санкции и на оператора государственных лотерей «Спортлото». Ограничения введены на срок от 5 до 50 лет. Также в санкционном списке оказались 120 человек, в число которых входят предприниматели — граждане России, Великобритании, Кипра, Польши, Армении, Нидерландов и Турции.

Напомним, в январе президент Украины также ввел в действие санкции в отношении 198 российских деятелей. Среди лиц, попавших под санкции: актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, журналист Семен Пегов, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин и другие.



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Маргарита Головатенко