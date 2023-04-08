Владимир Зеленский анонсировал подготовку «мощного» санкционного списка
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового, «мощного» санкционного списка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал украинского лидера.
— Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список, — сказано в публикации.
Других подробностей не приводится.
Напомним, 1 апреля Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России. Отмечалось, что рестрикции в отношении физлиц вводятся сроком на 10 лет. Наложенные ограничения характеризовались блокировкой активов, прекращением торговых операций, аннулированием лицензий.
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