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Владимир Зеленский анонсировал подготовку «мощного» санкционного списка

09:18, 08.04.2023
Владимир Зеленский анонсировал подготовку «мощного» санкционного списка
Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового, «мощного» санкционного списка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал украинского лидера.

— Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список, — сказано в публикации.

Других подробностей не приводится.

Напомним, 1 апреля Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России. Отмечалось, что рестрикции в отношении физлиц вводятся сроком на 10 лет. Наложенные ограничения характеризовались блокировкой активов, прекращением торговых операций, аннулированием лицензий.

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Антон Гаврилов
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