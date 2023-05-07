Соцсети: знаменитый дом-символ Залесного в Казани разбирают на дрова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В соцсетях появились фотографии разобранного дома, который называют главной достопримечательностью жилого массива Залесный в Казани. Информация опубликована в telegram-канале Кот Казанский.

Как отмечает автор публикации, дом в Залесном, на фоне которого снимали клипы и устраивали фотосессии разбирают на дрова. У него уже частично отсутствует крыша.

«Реальное время» подробно описывало ситуацию со знаменитым домом. В сентябре 2022-го его выставили на продажу. Почитать о его истории можно здесь.

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Айрат Назипов