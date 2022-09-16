Дом-символ Залесного предложили разобрать на дрова

Историки и краеведы Казани обеспокоены судьбой главной достопримечательности поселка, на фоне которой снимали клипы и устраивали фотосессии

Фото: Максим Платонов

Владелец главной достопримечательности жилого массива Залесный в Казани, на фоне которой когда-то снимали клипы артисты татарской эстрады и устраивали фотосессии в этностиле, предлагает пустить ее на дрова. Объявление об этом, которое красуется на фасаде дома, вызвало бурное обсуждение среди сообщества историков и краеведов Казани. Как выяснило «Реальное время», одни с сожалением говорят, что судьба дома предрешена, другие предлагают различные варианты по сохранению украшения Залесного.

«Дом неинтересен с точки зрения инвестиций»

Тревогу о том, что красивый, ярко-зеленого цвета деревянный дом с резными наличниками в жилом массиве Залесный предлагают бесплатно разобрать на доски, в архитектурных сообществах в соцсетях забила архитектор Дарья Толовенкова, которая в свое время занималась проектами благоустройства и реконструкции городской среды. В доме, судя по его состоянию, уже давно никто не живет. Рядом с домом построили ряд продуктовых магазинов и стоят несколько жилых частных домов. Попытки найти его собственника не увенчались успехом — дом под №46 не значится ни в Росреестре, ни в фонде ЖКХ. На портале публичной кадастровой карты говорится, что это индивидуальный жилой дом и прилегающая территория, общая площадь участка — 1,5 тыс. кв. метров, а кадастровая стоимость оценивается в 1,9 млн рублей.

В доме, судя по его состоянию, уже давно никто не живет

По номеру телефона из объявления на фасаде дома ответил молодой человек, представиться отказался. На вопрос о том, чей это дом и почему его предлагают разобрать по кусочкам, сказал, что не знает. «Мне уже много человек позвонили с этими же вопросами. А я не знаю, что ответить, — меня просто знакомые попросили повесить объявление. У меня даже обратной связи нет. Жаль, что такой дом разбирают», — поделился он с корреспондентом «Реального времени».

— К сожалению, этот дом неинтересен с точки зрения инвестиций и сам по себе не представляет экономической ценности. Если это первая линия Залесного, то на его месте, скорее всего, будет какой-нибудь киоск, — считает эксперт в сфере недвижимости и глава агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Да, этот дом был участником и персонажем многих клипов татарской эстрады, и очень жаль, что так происходит. Но в то же время собственник не против, чтобы у него бесплатно забрали этот дом. Да, он не хочет сохранять его на своем участке, но и не против, если, например, его заберут и перенесут в другое место полностью или только как элементы декора.

Фон для клипов и фотосессий и неплохой образчик домовой резьбы

О том, что дом, украшающий Залесный, хотят по факту уничтожить, стало известно помощнику президента Татарстана Олесе Балтусовой, которая выросла в этом жилом массиве. По ее воспоминаниям из детства, первым владельцем дома был некто Вилков, он и оформил свой дом кружевной резьбой и разными элементами резного творчества.

— Я знаю этот дом, там местные телеканалы с 80-х годов снимали клипы местных певиц и делали фотосессии. Тогда он был относительно новым, только что оформленным его хозяином Вилковым. Весь поселок Залесный застраивался в 60—70 годы, и семья моего прадеда была одной из первых, кто строил тут дома. Так что это не историческое поселение, в отличие от села Русское Никольское, к примеру, где много реально ценных старых домов.

Дать реальную, экспертную оценку деталям, украшающим дом, могут разве что современные резчики, или же элементы декора могут кому-то пригодиться для дополнительного оформления домов или интерьера, считает член совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

— Я говорила о судьбе этого дома с Дамиром Камалетдиновым, создателем проекта музея деревянного зодчества вблизи Свияжска, но его этот дом не заинтересовал. Дешевле и быстрее построить новый дом с такой же резьбой, говорят специалисты, видевшие его фото. Увы, пока другого варианта по сохранению дома мы не придумали.

Дать реальную, экспертную оценку деталям, украшающим дом, могут разве что современные резчики

Мы попросили дать экспертную оценку наличникам и прочим деталям, украшающим этот дом, ремесленника, резчика по дереву Рената Хайруллина. По его словам, сейчас редко встретишь специалиста, который бы своими руками стал вырезать столь богатое убранство для дома — на смену бесценному ручному труду давно пришла компьютеризированная техника.

— Что касается самой резьбы — то это очень неплохой образчик домовой резьбы, но, к сожалению, по фото сложно определить технологию — на станке или же с соблюдением старинных технологий с помощью специальных инструментов. Думаю, элементы и стилизацию дома можно сохранить фрагментарно — наличники или фронтон крыльца. Но возникают вопросы, связанные с дальнейшей их консервацией: каково состояние древесины, какая порода дерева и так далее. Также, судя по количеству краски, вполне вероятно, что при разборе там может вовсе оказаться труха. Скорее всего, использовалась сосна, и во многих местах она держит форму только за счет изрядного количества краски. Думаю, что единственное, что позволит сохранить дом, тот факт, что он является достопримечательностью Залесного и является одним из последних образцов именно ручной домовой резьбы.

Сейчас редко встретишь специалиста, который бы своими руками стал вырезать столь богатое убранство для дома

«За последние годы столица Татарстана утратила немало образцов деревянной архитектуры»

У директора Института истории им. Ш. Марджани, академика Радика Салихова есть своя идея, как можно спасти и сохранить резные элементы декора или даже сам дом. Он предлагает аккуратно разобрать его и перевезти в другое место: «Сейчас развивается много проектов туристического и историко-культурного плана, где пытаются воссоздать такую архитектуру — для какого-нибудь музея, этнодеревни или глэмпинга».

По мнению Салихова, дом представляет собой интересный образец татарского народного деревянного зодчества с искусно оформленным фасадом: «Но, судя по всему, строение вряд ли является историческим объектом. Если сам хозяин продает, то его право, ведь этот дом не стоит на госохране. Конечно, жаль, что дом пропадает, но вряд ли что-то можно сделать, если это решение владельца».

По мнению Салихова, дом представляет собой интересный образец татарского народного деревянного зодчества с искусно оформленным фасадом

К сожалению, за последние годы столица Татарстана при застройке современными многоэтажками утратила немало образцов деревянной архитектуры.

— Только в начале нулевых Казань потеряла целые кварталы такой застройки — на Нариманова, Федосеевской и других улицах, — констатирует академик.

Известный казанский историк и краевед Марк Шишкин солидарен с главой института истории, он уверен, что утеря уникальных по дизайну и внешнему убранству домов и архитектурных форм — это давняя и очень актуальная проблема.

— Есть механизмы охраны дореволюционных объектов, интересных объектов советского зодчества и дизайна, и на наших глазах формируется соответствующая правовая культура. Есть эксперты и общественность, готовые выступить в защиту домов, мозаик и сграффито. Но вот где-нибудь в спальном районе, в поселке или в сельской местности есть выдающийся по внешнему оформлению или по архитектуре объект, как, например, этот дом в Залесном, который местные жители считают своей достопримечательностью. Но как обосновать его ценность? Самый свежий нашумевший пример такого объекта — это «шинозавр», которого уничтожили на северо-западе Москвы. Динозавр из автомобильных шин стоял там с 80-х годов и считался местной достопримечательностью, однако, к разочарованию жителей, его демонтировали. Поскольку история происходила в Москве, она прогремела на всю Россию. А сколько такого происходит в других городах?

В таких ситуациях многое зависит от того, насколько мотивированы защитники объекта и сколько вообще людей заинтересованно в его сохранении, считает Шишкин.

С вопросом, можно ли как-то сохранить дом на улице Залесной, «Реальное время» обратилось и к главе казанского движения по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» Дмитрию Полосину. На счету волонтеров — участников фестиваля уже 16 домов в столице Татарстана, которые стали ярче, красивее и привлекательнее. По его мнению, судьба дома уже решена — с учетом того, что «это частная собственность, то уже ничего не сделаешь и музеи этим не заинтересуешь», — с сожалением сообщил он.

Старинный дом — источник строительного антиквариата

Между тем в последние несколько лет популярность набирает новый теневой бизнес по продажам так называемого строительного антиквариата. Его представители по частям продают какие-то детали старинного дома — особенно ценится многовековой кирпич с клеймом или напольная плитка. Их чаще всего скупают коллекционеры по всему миру, но также используют и в качестве дизайнерских решений при оформлении помещений в стиле лофт или эко, причем совсем недешевых. Так, ценовой отсчет всего за 1 кирпич, изготовленный в XIX веке, стартует от 500 рублей.

То же касается и старинных резных наличников — они пришли на Русь из Византии и многие века служили украшением деревянных домов людей разных сословий — от дворян до простых крестьян. Считалось, что наличники с замысловатыми деревянными узорами, например имеющих символическое значение неба и земли, служат оберегом от «тьмы и навьев».

Теперь им на смену пришли безликие пластиковые окна, а дизайнеры и архитекторы скупают сохранившиеся оконные украшения, чтобы затем включить в стилевое оформление или же использовать как деталь для создания элемента декора, например для зеркала в обрамлении деталей деревянного зодчества. При этом за аутентичные элементы старины отдают немалые деньги — уникальность и оригинальность весьма ценятся сегодня. Например, на «Авито» стоимость наличника для одного окна начинается от 4,5 тысячи рублей и зависит от сложности узора. При этом за зеркало, уже оформленное винтажными украшениями из дерева, просят уже от 25 тысяч рублей.

Кстати, дом на Залесной, 46 уже вызвал интерес у ценителя деревянного зодчества, руководителя казанской компании «Байкал» Рамиля Каримова. В свое время он организовал в национальном комплексе «Туган авылым» музей «Деревянные старости»:

— Нам было бы интересно поучаствовать в сохранении этого дома. Вопрос пока в том, куда мы сможем его пристроить. Со своей стороны мы даже готовы сделать выставочный зал, где будут представлены элементы ручной домовой резьбы по дереву. Это наша тема. К тому же мы планируем организовать в Казани большой фестиваль резчиков по дереву на кубок Поволжья. Единственное теперь надо решить, как организовать вывоз дома, кто и за что будет отвечать.

1 / 17 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов