Агент оценил шансы экс-форварда «Ак Барса» закрепиться в клубе НХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Агент Шуми Бабаев рассказал, почему клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» является хорошим вариантом для начала заокеанской карьеры бывшего нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

— В «Коламбусе» российские хоккеисты быстро адаптируются. Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко. Воронков молодец, надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость — его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике, — передает его слова Legalbet.

На вопрос о том, что Воронков часто удаляется, собеседник заметил, что судьи «везде разные и трактуют эпизоды по-своему».

Фото: nhl.com

Дмитрий Воронков покинул казанский клуб и подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Контракт с хоккеистом подписан на 2 года.

Уроженец Ангарска стал играть в системе «Ак Барса» с 2018 года. В минувшем сезоне он отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх. В КХЛ хоккеист провел 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

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Айрат Назипов