Глава Минфина США заявила, что возможности для избежания дефолта в стране заканчиваются
Возможности Минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен.
— Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу, — цитирует ее интервью ABC News «РИА Новости».
Министерство финансов США уже предупреждало, что с 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.
В конце марта Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. По ее мнению, это приведет к потере доверия к американской стране.
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