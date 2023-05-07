Глава Минфина США заявила, что возможности для избежания дефолта в стране заканчиваются

Возможности Минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

— Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу, — цитирует ее интервью ABC News «РИА Новости».

Министерство финансов США уже предупреждало, что с 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.

Фото: pixabay.com

В конце марта Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. По ее мнению, это приведет к потере доверия к американской стране.

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Айрат Назипов