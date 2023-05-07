На ремонт объектов музея-заповедника «Казанский Кремль» выделят почти 367 млн рублей

Ремонтные работы на объектах, расположенных на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», обойдутся в 366,9 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», за эти деньги также нужно заняться благоустройством территории.

Заказчик — Главстрой Татарстана, который приготовил для исполнителя ряд задач. Так, подрядчику нужно привести в порядок Губернаторский дворец, Пятигранную башню, прясло стен башен, служебные помещения, западный корпус Пушечного двора и так далее.

Исполнителю предстоит разбирать покрытия стен из керамических плиток, укреплять кладку, заниматься ремонтом штукатурки, красить стены и выполнить другие виды работ.

Фото: скриншот документации

Всю работу необходимо закончить до 1 декабря 2023 года.

В июне прошлого года «Реальное время» писало, что музей-заповедник «Казанский Кремль» занял второе место в рейтинге посещаемости российских музеев за 2021 год. Тогда его посетили более 3 миллионов человек.

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Айрат Назипов