Музей-заповедник «Казанский Кремль» занял второе место в рейтинге посещаемости российских музеев

Музей-заповедник «Казанский Кремль» занял второе место в рейтинге посещаемости российских музеев за 2021 год. Его подготовило издание об искусстве и культуре «The Art Newspaper Russia».

В рейтинг вошли 50 ведущих музеев страны. Первое место занял Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Посещаемость Казанского Кремля по сравнению с 2020 годом увеличилась на 34%. Всего в 2021 году музей-заповедник посетило более 3 миллионов человек.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году музей-заповедник «Казанский Кремль» оказался на первом месте в рейтинге посещаемости музеев России за 2020 год в рейтинге «The Art Newspaper Russia».



Газета The Art Newspaper Russia — международная газета, публикующая новости об искусстве. Основана в 1983 году в Италии. Издается на английском, русском, французском, итальянском, греческом и китайском языках. Главный офис газеты располагается в Лондоне. Российская версия газеты издается с 2012 года.

Татьяна Леухина