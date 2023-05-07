Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на аэродроме в Ивановской области

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин

На аэродроме Северный в Ивановской области пресекли украинскую атаку с применением беспилотников, начиненных взрывчаткой. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, диверсионно-террористический акт планировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Их целью были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Во время оперативно-розыскных мероприятий на российской территории обнаружили диверсионную группу, которую координировали сотрудники украинских спецслужб.

Фото: ru.wikipedia.org/Владимир Фролов (на снимке аэродром — архив)

Отмечается, что самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из Блистова Черниговской области Украины.

— В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, — сообщили в ФСБ.

Сейчас ведется розыск остальных участников ДРГ.

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Айрат Назипов