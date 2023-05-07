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За субботу в Казани задержали девять пьяных водителей

08:15, 07.05.2023
За субботу в Казани задержали девять пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в субботу, 6 мая, задержали девять пьяных водителей. Еще у двоих автомобилистов не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции города.

Помимо этого, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух татарстанцев.

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 115 ДТП. В одном случае сбили пешехода.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня ГИБДД Казани проведет рейд по пресечению нарушений правил ПДД электросамокатами. В целях профилактики ДТП и снижения аварийности на дорогах установят посты и дополнительно проведут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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