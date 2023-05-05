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В Казани 6 мая пройдет рейд ГИБДД по электросамокатам

16:38, 05.05.2023
В Казани 6 мая пройдет рейд ГИБДД по электросамокатам
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ГИБДД Казани 6 мая проведет рейд по пресечению нарушений правил ПДД электросамокатами, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

В целях профилактики ДТП и снижения аварийности на дорогах установят посты и дополнительно проведут рейды по выявлению нарушителей ПДД.

  • За нарушение ПДД водителя электросамоката оштрафуют на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.
  • Если из-за нарушения правил создались помехи движению транспорта, предусматривается ответственность в виде штрафа в 1 тыс. рублей по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ.
  • Пьяного водителя электросамоката оштрафуют на сумму от 1 до 1,5 тыс. рублей по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ.

В Госавтоинспеции Казани напомнили о необходимости соблюдения ПДД и призвали участников дорожного движения соблюдать осторожность.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани 28 апреля провели первый в 2023 году рейд по соблюдению правил парковки электросамокатов. По его итогам 27 СИМов отправили на склад МУП «Метроэлектротранс». Рейды в столице Татарстана планируют проводить каждую неделю.

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Маргарита Головатенко
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