В Казани 6 мая пройдет рейд ГИБДД по электросамокатам
ГИБДД Казани 6 мая проведет рейд по пресечению нарушений правил ПДД электросамокатами, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.
В целях профилактики ДТП и снижения аварийности на дорогах установят посты и дополнительно проведут рейды по выявлению нарушителей ПДД.
- За нарушение ПДД водителя электросамоката оштрафуют на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.
- Если из-за нарушения правил создались помехи движению транспорта, предусматривается ответственность в виде штрафа в 1 тыс. рублей по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ.
- Пьяного водителя электросамоката оштрафуют на сумму от 1 до 1,5 тыс. рублей по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ.
В Госавтоинспеции Казани напомнили о необходимости соблюдения ПДД и призвали участников дорожного движения соблюдать осторожность.
В Казани 28 апреля провели первый в 2023 году рейд по соблюдению правил парковки электросамокатов. По его итогам 27 СИМов отправили на склад МУП «Метроэлектротранс». Рейды в столице Татарстана планируют проводить каждую неделю.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым