«Ваши дела никогда не забудутся, Юрий Геннадьевич!»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Казанский университет сделает все, чтобы продолжить ваше дело»

Сегодня в Казани провожают в последний путь бывшего ректора и почетного профессора Казанского университета Юрия Коноплева. Ученый скончался в пятницу на 84-м году жизни. Прощание с ним проходит в стенах Института физики КФУ. Собравшимся зачитали телеграмму с соболезнованиями от раиса республики Рустама Минниханова:

— Из жизни ушел талантливый ученый, авторитетный организатор науки и образования, опытный руководитель. Его биография — это заслуживающий самого глубокого уважения путь неустанного служения народу и родному университету, своей стране, — говорилось в обращении.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По словам раиса республики, Юрий Геннадьевич многое успел сделать для развития фундаментальной науки, а заодно сохранить потенциал прославленного Казанского университета в очень трудные 90-е годы для формирования молодого поколения ученых, специалистов в лучших университетских традициях. В памяти всех, кто его знал, он останется настоящим тружеником и подвижником науки.

— Многогранная, увлеченная личность, с большим щедрым сердцем, блестящий образец для своих коллег и многочисленных учеников. Скорблю и разделяю с вами, с детьми покойного боль потери одного из самых близких и родных людей. Пусть благодарная память о прожитых вместе счастливых моментах, взаимная поддержка и забота помогут вам принять и сообща пережить это тяжелое горе, — передали семье Коноплева соболезнования раиса республики.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Коллеги отметили интеллигентный стиль общения и руководства вузом бывшего ректора.

— Ваши дела никогда не забудутся, Юрий Геннадьевич, они останутся в наших сердцах. Казанский университет сделает все, чтобы продолжить ваше дело, которое вы с больным сердцем, всегда переживая за университет, делали, — отметил первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Настоящий интеллигентный человек в чеховском понимании этого слова»

Президент Академии наук Татарстана Мягзюм Салахов, обращаясь к коллективу вуза и родным Коноплева, отметил, что научная общественность республики понесла тяжелую утрату:

— Замечательный человек, выдающийся ученый, 11 лет возглавлявший наш Казанский университет в 90-е годы — самые трудные. Именно благодаря его усилиям удалось сохранить наш научно-педагогический коллектив, укрепить наш университет. Юрий Геннадьевич был также одним из учредителей Академии наук РТ, и его роль в ее становлении значительна, за что мы ему очень благодарны.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Салахов отметил, что ему лично посчастливилось близко знать Коноплева более 40 лет. Они познакомились еще когда Юрий Геннадьевич был доцентом. «На протяжении всех этих лет я всегда восхищался его интеллигентностью, человечностью, отношением к людям, большим чувством юмора. И еще у него была замечательная черта — он умел радоваться успехам других. Он всегда был душой компании. Я благодарен судьбе за то, что свела меня с этим замечательным человеком. Я очень многому у него научился и светлая память о нем у меня останется навсегда», заметил он.

Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов говорил о Коноплеве не только как о выдающемся ученом и организаторе, но и как о замечательном педагоге и просто талантливом человеке.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще раз отметив его руководство вузом в непростые для страны годы, он подчеркнул:

— Его идеи и мысли, которые он высказывал, еще долго будут влиять на развитие не только нашего федерального университета, но и на науку, образование нашей республики и страны в целом. Мы видим, как сегодня воплощаются те идеи, которые он выдвигал, будучи на посту ректора и впоследствии. Мне также повезло быть с ним знакомым, и я всегда поражался, как он уделяет внимание каждому с кем беседовал. Это был настоящий интеллигентный человек в чеховском понимании этого слова.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Всю жизнь посвятил служению науке»

Бывший ректор и почетный профессор Казанского университета Юрий Геннадьевич был профессором-консультантом кафедры теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. Он заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, член Национального комитета РФ по теории машин и механизмов, действительный член Академии наук РТ.

Коноплев родился и вырос в Казани, его родители работали на авиазаводе. После школы поступил в Казанский университет, получил образование по специальности «механика» и остался работать в вузе инженером лаборатории прочности. В 1988 году возглавил кафедру теоретической механики, а также совет по защите докторских диссертаций по механике деформируемого твердого тела и механике жидкости, газа и плазмы. С 1986-го по 1990-й годы работал проректором КГУ по международным связям. С 1990-го по 2001-й был ректором Казанского университета.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Его научно-педагогический стаж составляет свыше полувека. Он автор более 180 научных публикаций, научных отчетов по тематике прикладных исследований, монографий. Среди его наград не только советские и российские: медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда», медаль «В память 1000-летия Казани» , медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 год), медаль имени Ю.А. Гагарина (за участие в создании ракетной техники), но и иностранные: медаль имени Юстуса Либиха (ФРГ), орден Академических пальм (Франция, офицер).

— Юрий Коноплев всю свою жизнь посвятил служению науке, высшему образованию и Казанскому университету, — заявили в КФУ в день смерти ученого. Коллеги и ученики отмечали в нем невероятное трудолюбие и отзывчивость, готовность всегда протянуть руку помощи тем, кому она необходима.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Его считали крепким хозяйственником: «в тяжелые 1990-е годы именно он сумел сохранить научный, образовательный и воспитательный потенциал крупного университета». А также называли «прекрасным человеком, любившим свое дело, окружающих его людей». Коллектив университета выразил соболезнования близким Юрия Геннадьевича и пообещал хранить о нем добрую и светлую память.

1 / 32 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Василя Ширшова, фото: Динар Фатыхов, видео: Камиль Исмаилов