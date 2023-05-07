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«Ваши дела никогда не забудутся, Юрий Геннадьевич!»

12:30, 07.05.2023 1
«Ваши дела никогда не забудутся, Юрий Геннадьевич!»
Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Казанский университет сделает все, чтобы продолжить ваше дело»

Сегодня в Казани провожают в последний путь бывшего ректора и почетного профессора Казанского университета Юрия Коноплева. Ученый скончался в пятницу на 84-м году жизни. Прощание с ним проходит в стенах Института физики КФУ. Собравшимся зачитали телеграмму с соболезнованиями от раиса республики Рустама Минниханова:

— Из жизни ушел талантливый ученый, авторитетный организатор науки и образования, опытный руководитель. Его биография — это заслуживающий самого глубокого уважения путь неустанного служения народу и родному университету, своей стране, — говорилось в обращении.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По словам раиса республики, Юрий Геннадьевич многое успел сделать для развития фундаментальной науки, а заодно сохранить потенциал прославленного Казанского университета в очень трудные 90-е годы для формирования молодого поколения ученых, специалистов в лучших университетских традициях. В памяти всех, кто его знал, он останется настоящим тружеником и подвижником науки.

— Многогранная, увлеченная личность, с большим щедрым сердцем, блестящий образец для своих коллег и многочисленных учеников. Скорблю и разделяю с вами, с детьми покойного боль потери одного из самых близких и родных людей. Пусть благодарная память о прожитых вместе счастливых моментах, взаимная поддержка и забота помогут вам принять и сообща пережить это тяжелое горе, — передали семье Коноплева соболезнования раиса республики.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Коллеги отметили интеллигентный стиль общения и руководства вузом бывшего ректора.

— Ваши дела никогда не забудутся, Юрий Геннадьевич, они останутся в наших сердцах. Казанский университет сделает все, чтобы продолжить ваше дело, которое вы с больным сердцем, всегда переживая за университет, делали, — отметил первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Настоящий интеллигентный человек в чеховском понимании этого слова»

Президент Академии наук Татарстана Мягзюм Салахов, обращаясь к коллективу вуза и родным Коноплева, отметил, что научная общественность республики понесла тяжелую утрату:

— Замечательный человек, выдающийся ученый, 11 лет возглавлявший наш Казанский университет в 90-е годы — самые трудные. Именно благодаря его усилиям удалось сохранить наш научно-педагогический коллектив, укрепить наш университет. Юрий Геннадьевич был также одним из учредителей Академии наук РТ, и его роль в ее становлении значительна, за что мы ему очень благодарны.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Салахов отметил, что ему лично посчастливилось близко знать Коноплева более 40 лет. Они познакомились еще когда Юрий Геннадьевич был доцентом. «На протяжении всех этих лет я всегда восхищался его интеллигентностью, человечностью, отношением к людям, большим чувством юмора. И еще у него была замечательная черта — он умел радоваться успехам других. Он всегда был душой компании. Я благодарен судьбе за то, что свела меня с этим замечательным человеком. Я очень многому у него научился и светлая память о нем у меня останется навсегда», заметил он.

Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов говорил о Коноплеве не только как о выдающемся ученом и организаторе, но и как о замечательном педагоге и просто талантливом человеке.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще раз отметив его руководство вузом в непростые для страны годы, он подчеркнул:

— Его идеи и мысли, которые он высказывал, еще долго будут влиять на развитие не только нашего федерального университета, но и на науку, образование нашей республики и страны в целом. Мы видим, как сегодня воплощаются те идеи, которые он выдвигал, будучи на посту ректора и впоследствии. Мне также повезло быть с ним знакомым, и я всегда поражался, как он уделяет внимание каждому с кем беседовал. Это был настоящий интеллигентный человек в чеховском понимании этого слова.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Всю жизнь посвятил служению науке»

Бывший ректор и почетный профессор Казанского университета Юрий Геннадьевич был профессором-консультантом кафедры теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. Он заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, член Национального комитета РФ по теории машин и механизмов, действительный член Академии наук РТ.

Коноплев родился и вырос в Казани, его родители работали на авиазаводе. После школы поступил в Казанский университет, получил образование по специальности «механика» и остался работать в вузе инженером лаборатории прочности. В 1988 году возглавил кафедру теоретической механики, а также совет по защите докторских диссертаций по механике деформируемого твердого тела и механике жидкости, газа и плазмы. С 1986-го по 1990-й годы работал проректором КГУ по международным связям. С 1990-го по 2001-й был ректором Казанского университета.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Его научно-педагогический стаж составляет свыше полувека. Он автор более 180 научных публикаций, научных отчетов по тематике прикладных исследований, монографий. Среди его наград не только советские и российские: медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда», медаль «В память 1000-летия Казани» , медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 год), медаль имени Ю.А. Гагарина (за участие в создании ракетной техники), но и иностранные: медаль имени Юстуса Либиха (ФРГ), орден Академических пальм (Франция, офицер).

— Юрий Коноплев всю свою жизнь посвятил служению науке, высшему образованию и Казанскому университету, — заявили в КФУ в день смерти ученого. Коллеги и ученики отмечали в нем невероятное трудолюбие и отзывчивость, готовность всегда протянуть руку помощи тем, кому она необходима.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Его считали крепким хозяйственником: «в тяжелые 1990-е годы именно он сумел сохранить научный, образовательный и воспитательный потенциал крупного университета». А также называли «прекрасным человеком, любившим свое дело, окружающих его людей». Коллектив университета выразил соболезнования близким Юрия Геннадьевича и пообещал хранить о нем добрую и светлую память.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Да, очень достойный ректор был, и уважаемый интеллигентный человек. Действительно настоящий ученый
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