На Запорожской АЭС сообщили об остановке работы блоков

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в официальном Telegram-канале станции сообщил об остановке работы блоков.

По его словам, коллектив АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет.

Фото: wikipedia.org/Ralf1969

В конце марта сообщалось, что МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Речь идет только о прекращении боевых действий вокруг электростанции.

— Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — более чем через одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной, — заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Россия готова продолжать работу по предложениям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о зоне безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.



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Максим Кокунин