На Запорожской АЭС сообщили об остановке работы блоков
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в официальном Telegram-канале станции сообщил об остановке работы блоков.
По его словам, коллектив АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет.
В конце марта сообщалось, что МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Речь идет только о прекращении боевых действий вокруг электростанции.
— Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — более чем через одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной, — заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Россия готова продолжать работу по предложениям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о зоне безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
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