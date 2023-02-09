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«Росатом»: Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ о зоне безопасности ЗАЭС

22:29, 09.02.2023
«Росатом»: Россия готова продолжать работу по предложениям МАГАТЭ о зоне безопасности ЗАЭС
Фото: wikipedia.org/Ralf1969

Россия готова продолжать работу по предложениям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о зоне безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

— Рафаэль Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В этой связи Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ, — сказано в сообщении корпорации.

В январе представители МАГАТЭ сообщали о мощных взрывах «за пределами объекта». 30 декабря представители МАГАТЭ также сообщили, что слышали громкие взрывы в районе АЭС.

Еще в начале декабря прошлого года Москва выразила свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готовность обсуждать детали.

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Маргарита Головатенко
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