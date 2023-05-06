Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве

Фото: скриншот трансляции

Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве, трансляцию вел телеканал Sky News.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда. После этого в Лондоне прозвучал оружейный салют.

Корона была сделана еще в XVII веке. Она состоит из чистого золота и весит 2,2 килограмма. Стоит отметить, что она также украшена более чем 400 драгоценными камнями. Ее использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630—1685).

Надевая ее на голову Карла, архиепископ произнес слова «Боже, храни короля», которые повторили все 2,2 тысячи гостей церемонии.

В сентябре 2022 года Карла III официально провозгласили королем Великобритании. Церемония официального провозглашения проходила в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 9 сентября на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране был объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы.

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Максим Кокунин