В голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году приняли участие 237 тысяч татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В голосовании для выбора парков и других общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году, на данный момент приняли участие 237 288 человек. Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Глава ведомства отметил, что само голосование продлится до 31 мая. Напомним, всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий стартовало 15 апреля. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в апреле в исполкоме Казани сообщили, что горожане малоактивны в голосовании за общественные пространства для благоустройства на 2024 год. В прошлом году участие приняли 62 тысячи человек, или 6% от тех, кто мог отдать свой голос за то или иное пространство.

— Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сообщил 17 апреля заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

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Максим Кокунин