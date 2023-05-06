ОАЭ совместно с ВОЗ направили в Судан первую с начала вооруженного конфликта гуманитарную помощь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) направили в Судан самолет с 30 тоннами гуманитарного груза, состоящего из предметов первой необходимости, лекарств и медоборудования. Это первая помощь, которая была отправлена в страну с начала вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, самолет с гуманитарной помощью на сумму $444 тысяч вылетел в пятницу утром из располагающегося в ОАЭ логистического центра организации в Порт-Судан.

— Предметы медицинского назначения включают оборудование для экстренной хирургии, в том числе травматологических операций, а также лекарственные препараты для лечения 165 тысяч человек, остро нуждающихся в помощи после того, как медицинские учреждения по всей стране объявили о нехватке основных медикаментов, — сказал он.

Райан отметил, что ВОЗ готова направить в Судан еще один самолет с гуманитарной помощью, чтобы обеспечить пострадавшие районы донорской кровью и препаратами для борьбы с малярией.

Фото: скриншот видео

В начале недели Минобороны России сообщило, что более 200 человек, в том числе сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны, граждан России, стран СНГ и ряда других государств, эвакуированы из Судана.

С 15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении: так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования — что нападение было на их штаб в Хартуме.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно остановила свою работу в Судане. В ходе столкновений были убиты трое сотрудников организации при исполнении своих служебных обязанностей. С начала военного конфликта в стране погибли более 500 человек, а свыше 4,5 тысячи получили ранения.

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Максим Кокунин