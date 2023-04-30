Минздрав Судана: с начала конфликта в стране погибли 528 человек

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Минздрав Судана сообщил, что с начала военного конфликта в стране погибли 528 человек, а 4 599 получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости».

В докладе ведомства также отмечается, что в большинстве суданских провинций, за исключением Западного Дарфура и Хартума, наблюдается относительное затишье.



С 15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении: так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования — что нападение было на их штаб в Хартуме.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно остановила свою работу в Судане. В ходе столкновений были убиты трое сотрудников организации при исполнении своих служебных обязанностей.

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Максим Кокунин