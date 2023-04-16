В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН

Фото: скриншот видео

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно останавливает свою работу в Судане, где продолжаются боестолкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназом).

В ходе столкновений были убиты трое сотрудников организации при исполнении своих служебных обязанностей.

— Пока мы занимаемся изучением ситуации в области безопасности, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане. ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников не гарантирована, — говорится в заявлении организации.

Фото: скриншот видео

— Я также крайне потрясен информацией о попадании снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также сообщениями о разграблении помещений ООН и других гуманитарных организаций в нескольких местах в Дарфуре, — подчеркнул спецпосланник генсека ООН Фолькер Пертес.

Пертес призвал все стороны конфликта соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе «обеспечивать охрану и безопасность персонала ООН» и гуманитарного персонала в целом, а также уважать неприкосновенность объектов и имущества, сообщает ТАСС.

Еще вчера в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении, так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования, что нападение было на их штаб в Хартуме. Число погибших возросло до 56 человек, еще 596 пострадало.



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Илина Хакимова