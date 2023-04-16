В Судане число погибших при вооруженных столкновениях возросло до 56 человек

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Еще вчера в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении, так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования, что нападение было на их штаб в Хартуме.



Число погибших возросло до 56 человек, еще 596 пострадали, передает Reuters со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

ООН, Африканский союз, ЕС и часть стран призвали к немедленному прекращению огня и переговорам, однако пока о каких-либо контактах между сторонами неизвестно. Сообщается, что столкновения охватили столицу и минимум еще 7 из 18 штатов Судана.

Над страной нависла угроза полномасштабной гражданской войны.

Бывший премьер-министр республики Абдалла Хамдук заявил, что мирное решение «еще возможно», но страна «сталкивается с опасностью раскола».

Посольство РФ выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Судане, призывает стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам. Дипломаты также просят россиян, находящихся в Судане, оставаться дома и сохранять спокойствие.



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Илина Хакимова