Четыре самолета Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек

Фото: скриншот видео

Минобороны России сообщили, что более 200 человек, в том числе сотрудников российской дипмиссии, представительств министерства обороны, граждан России, стран СНГ и ряда других государств, эвакуируют из Судана.



— По решению президента Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину, — сказано в сообщении.

Фото: скриншот видео

Для эвакуации задействованы четыре военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС.



С 15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении: так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования — что нападение было на их штаб в Хартуме.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно остановила свою работу в Судане. В ходе столкновений были убиты трое сотрудников организации при исполнении своих служебных обязанностей. С начала военного конфликта в стране погибли 528 человек, а 4 599 получили ранения.

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Илина Хакимова