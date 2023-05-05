Власти Венгрии рассказали о планах США втянуть их страну в конфликт на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о желании посла США в Будапеште Дэвида Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине. Его цитирует «РИА Новости».

— Мы понимаем, что, по мнению господина посла Прессмана, нам стоило бы заниматься войной. Военная пропаганда отличная — это видно по плакатам и заявлениям. Но мы этого не просим. Мы хотим заниматься не войной, а миром. И мы хотим не войны, а мира. Мы понимаем, что американцы хотят нас втолкнуть в военную пропаганду, в военный лагерь, но мы принадлежим к мирному лагерю, — сказал министр.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрия принадлежит к глобальному большинству, которое хотело бы мирного урегулирования на Украине.

Фото: pixabay.com

— Мы понимаем, что с той стороны океана это выглядит по-другому. Понимаем, что у них другие точки зрения. Но пусть они не пытаются оказать на нас давление, чтобы мы действовали в соответствии с их точкой зрения. Мы и дальше занимаемся самым важным вопросом — чтобы был мир, — добавил Сийярто.

В начале апреля венгерский министр заявил, что мир «очень близок к новой войне». Он отметил, что подавляющее большинство стран-членов НАТО посылает оружие Украине вместо того, чтобы обсуждать мирные инициативы.

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Айрат Назипов