Глава МИД Венгрии: мы близки к новой мировой войне

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что мир очень близок к новой войне. Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе.

— Не будет преувеличением сказать, что мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас, — передает его слова «РИА Новости».

Он отметил, что подавляющее большинство стран-членов НАТО посылает оружие Украине.

Фото: flickr.com

— Главное, на чем нам надо настаивать — что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе, — добавил Сийярто.

В конце марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов