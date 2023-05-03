Власти Запорожской области рассказали о неудачной попытке ВСУ разведки боем
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении после попытки разведки боем. Информация опубликована в его telegram-канале.
Он отметил, что украинские солдаты попытались прорваться на направлении, но российские войска отразили атаку.
По данным Рогова, киевский режим потерял один танк, два бронетранспортера и порядка 30 боевиков.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев планирует начать контрнаступление уже на следующей неделе.
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