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Власти Запорожской области рассказали о неудачной попытке ВСУ разведки боем

22:31, 03.05.2023
Власти Запорожской области рассказали о неудачной попытке ВСУ разведки боем
Фото: Владимир Рогов/t.me

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении после попытки разведки боем. Информация опубликована в его telegram-канале.

Он отметил, что украинские солдаты попытались прорваться на направлении, но российские войска отразили атаку.

По данным Рогова, киевский режим потерял один танк, два бронетранспортера и порядка 30 боевиков.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев планирует начать контрнаступление уже на следующей неделе.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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