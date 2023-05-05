В Татарстане в конце апреля подорожала колбаса, соль и сахар

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 24 апреля по 2 мая в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. Заметнее всего за неделю подорожали овощи, входящие в так называемый борщевой набор — капуста на 13,6%, лук — на 9,5%, морковь — на 4,2%.

Куры (кроме куриных окорочков) в республике за неделю стали дороже на 1,8%, до 151,8 рубля за килограмм. Средняя цена полукопченой колбасы выросла на 1,06%, до 507,67 руб./кг.

Также в Татарстане выросли средние цены на сахар-песок, подсолнечное масло, сухие молочные смеси для детского питания, соль и яблоки. Минимально за неделю подорожали макароны из пшеничной муки высшего сорта, сосиски и сардельки, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, вареная колбаса, печенье, шлифованный рис, бананы, пшеничная мука, говядина, баранина и свинина (кроме бескостного мяса), следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подешевели в конец апреля — начале мая в Татарстане свежие огурцы и помидоры, куриные яйца и гречка. Не изменилась за неделю средняя цена сливочного масла, ржаного и ржано-пшеничного хлеба, а также булочных изделий из пшеничной муки различных сортов.



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Татьяна Демина