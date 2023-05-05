Официальная статистика: в Татарстане в конце апреля подешевели яйца, гречка и огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце апреля — начале мая в Татарстане подешевели некоторые продукты питания. В их числе свежие огурцы и помидоры, куриные яйца и гречка. Не изменилась за неделю средняя цена сливочного масла, ржаного и ржано-пшеничного хлеба, а также булочных изделий из пшеничной муки различных сортов.

Заметнее всего с 24 апреля по 2 мая снизилась средняя цена огурцов — на 6,55%, до 165,38 рубля за один килограмм. Они дешевеют третью неделю подряд — неделей ранее ценник упал на 0,21%.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен за неделю сложилась следующим образом:

свежие помидоры — подешевели на 4,86%, до 195,51 руб./кг;

маргарин — на 1,36%, до 237,6 руб./кг;

гречка — на 1,23%, до 64,04 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,08%, до 1001,4 руб./кг;

куриные яйца — на 1,02%, до 73,56 рубля за упаковку из десяти штук.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в республике подешевели сметана, творог, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности. Минимально снизились средние цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный байховый чай, мороженую неразделанную рыбу, пшено, вермишель, твердые, полутвердые и мягкие сыры, следует из подсчетов Татарстанстата.

Подорожали с 24 апреля по 2 мая в республике овощи из «борщевого набора». Средняя цена капусты выросла на 13,6%, лука — на 9,5%, моркови — на 4,2%. Картофель подорожал на 0,25%, а столовая свекла — на 0,2%.

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Татьяна Демина