В Татарстане «застыли» средние цены на хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба «застыла» на уровне 58,18 рубля за килограмм. Она не растет и не снижается уже три недели подряд, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Вторую неделю подряд в Татарстане не фиксируют движения средней цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Она не изменилась ни за неделю с 17 по 24 апреля, ни за семь дней с 24 апреля по 2 мая, и составляет 77,44 рубля за килограмм.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В авторской колонке для «Реального времени» руководитель Васильевского хлебозавода и еще двух хлебокомбинатов Альберт Латыпов рассказывал, что стоимость хлеба растет, а рентабельность его производства снижается. По его словам, накрутка цен в магазинах, торговых сетях на булку достигает от 80% до 120%.



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Татьяна Демина