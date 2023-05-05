В Татарстане «застыли» средние цены на хлеб
В Татарстане средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба «застыла» на уровне 58,18 рубля за килограмм. Она не растет и не снижается уже три недели подряд, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
Вторую неделю подряд в Татарстане не фиксируют движения средней цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Она не изменилась ни за неделю с 17 по 24 апреля, ни за семь дней с 24 апреля по 2 мая, и составляет 77,44 рубля за килограмм.
В авторской колонке для «Реального времени» руководитель Васильевского хлебозавода и еще двух хлебокомбинатов Альберт Латыпов рассказывал, что стоимость хлеба растет, а рентабельность его производства снижается. По его словам, накрутка цен в магазинах, торговых сетях на булку достигает от 80% до 120%.
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