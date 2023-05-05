В Татарстане за неделю подорожали все овощи «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в конце апреля — начале мая зафиксировали рост средних цен на все овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали картофель, столовая свекла, репчатый лук и свежая белокочанная капуста.



Лидером среди овощей «борщевого набора» по росту средней цены стала капуста. С 24 апреля по 2 мая ценник увеличился на 13,6%, до 24,24 рубля за один килограмм.

На 9,5% за семь дней подорожал лук — до 58,94 руб./кг. Средняя цена моркови выросла на 4,21%, до 39,39 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минимально за неделю в республике подорожали столовая свекла (+0,2%) и картофель (+0,25%). Средние цены в начале мая составили 32,32 рубля и 28,8 рубля за килограмм соответственно, следует из данных Татарстанстата.

На предыдущей неделе, с 17 по 24 апреля, в Татарстане после снижения средних цен на все продукты, входящие в так называемый борщевой набор, зафиксировали подорожание части овощей. Выросли в цене репчатый лук (+6,95%) и свежая белокочанная капуста (3,89%).



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Татьяна Демина