Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели огурцы, помидоры и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 17 по 24 апреля зафиксировали снижение средних цен на часть продуктов питания. В частности, подешевели свежие огурцы и помидоры, куриные яйца, макароны, гречка и вермишель.

Заметнее всего за неделю в республике снизилась средняя цена на столовую свеклу — на 3,96%. На 24 апреля она составила 32,3 рубля за килограмм.

На 0,21% в Татарстане за неделю подешевели свежие огурцы — до 177,04 руб./кг. Средняя цена на них снижается вторую семидневку подряд после трех недель роста.

На другие продукты питания недельная динамика снижения средних цен сложилась следующим образом:

куриные яйца — на 2,02%, до 74,33 рубля за упаковку из 10 штук;

вареная колбаса — на 1,74%, до 386,49 руб./кг;

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,53%, до 469,43 руб./кг;

свежие помидоры — на 1,07%, до 204 руб./кг;

макароны из пшеничной муки высшего сорта — на 1,04%, до 65,18 руб./кг.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подешевели творог, овощные консервы для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, Минимально снизились средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, печенье, черный байховый чай, шлифованный рис и пшено, следует из данных Татарстанстата.

Кроме столовой свеклы, из «борщевого набора» в республике за неделю подешевели также картофель и морковь — на 3,2% и 0,34%. Средние цены на 24 апреля составили 28,73 рубля и 37,8 рубля за 1 кг соответственно.

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Татьяна Демина