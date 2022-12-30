В Татарстане создали рабочую группу по развитию Казанской агломерации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил рабочую группу, которая разработает долгосрочный план социально-экономического развития Казанской агломерации. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Группа будет оперативно рассматривать и решать вопросы по развитию Казанской агломерации.

В нее вошли: министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, его замы Роман Амирханов и Юлай Миннулин, первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Агдамова, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Тимур Никонов, заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанская агломерация имеет моноцентрический характер, включает в себя города Казань и Зеленодольск, а также 6 районов республики. Состав и развитие агломерации и столичного экономического района Татарстана закреплены в Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан.

Напомним, на этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что президент Татарстана поставил задачу рассматривать Казанскую агломерацию только с позиций агломерации, а не отдельно как Пестречинский, Высокогорский, Лаишевский районы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов