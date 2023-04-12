Мастер-план Казанской агломерации представят в конце 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Институт Генплана Москвы совместно с Институтом пространственного планирования Татарстана начал разработку мастер-плана Казанской агломерации. Его представят в декабре 2023 года, пишет ТАСС.

— Это первый системный план развития агломерации. Стратегический документ будет содержать предложения по развитию региона более чем на 25 лет. Мастер-план подготовят в рекордно короткие сроки — к концу 2023 года, — сообщает пресс-служба Института Генплана Москвы.

Территория разработки включает Казань, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский и Лаишевский районы Татарстана, а также Волжск в соседней республике Марий Эл. Общая площадь в границах агломерации превышает 10 тысяч квадратных километров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы сможем предложить перечень ключевых проектов развития агломерации с обоснованием социальной и экономической целесообразности, а также просчитать предельную нагрузку на каждую территорию в части транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, поликлиник, жилья, размещения рабочих мест, — приводит пресс-служба слова директора Института Генплана Москвы Татьяны Гук.

В конце прошлого года Кабмин Татарстана утвердил рабочую группу, которая разработает долгосрочный план социально-экономического развития Казанской агломерации. Она должна оперативно рассматривать и решать стоящие перед ней вопросы.

В начале марта «Реальное время» писало, что на выполнение работ по сбору данных и анализу транспортных и пассажирских потоков на территории Казанской агломерации по проекту разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации потратят 10 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов