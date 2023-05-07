Главное о коронавирусе за неделю: новый препарат, сокращение смертей и конец пандемии
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 1 по 7 мая 2023 года.
В Татарстане провели 9 миллионов тестов на коронавирус
- В Татарстане на 6 мая зарегистрировано 205 389 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 809 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. За предыдущие сутки летальных случаев не зафиксировали.
- Татарстане с начала пандемии провели 9 млн лабораторных исследований на коронавирус. Охват тестированием в Татарстане за период с 28 апреля по 5 мая в показателях на 100 тысяч населения составил 157,8. Нормируемый уровень предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч человек.
Минимум новых случаев заражения
- К концу мая в России появится препарат для лечения коронавируса «МИР 19». Его разработало Федеральное медико-биологическое агентство. Отмечается, что новый подштамм «арктур» не повлияет на эффективность препарата, так как его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в России коронавирусом заражены около 110 тысяч человек. Из них порядка 20% находятся в стационарах, 1,5 тысячи человек в тяжелом состоянии.
- 2 мая в Москве выявили 353 новых случая заражения коронавирусом. Это стало минимум с 5 июля 2022 года. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели более 3,5 миллиона раз.
- Заработал первый после начала пандемии автобусный рейс из России в Китай. 4 мая 31 турист выехал из Читы в Маньчжурию. Теперь автобус возобновляет регулярное движение. С 29 апреля из-за снятия эпидемических ограничений со стороны Китая и повышенного спроса на заграничные поездки также был запущен пассажирский поезд Иркутск — Забайкальск.
Публикация двухлетней программы по прекращению чрезвычайной фазы
- Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский обратился с открытым письмом к руководству американской фармацевтической компании Pfizer с требованием пересмотреть ранее заключенные соглашения и прекратить поставки в Евросоюз вакцины от COVID-19. Pfizer планирует поставлять вакцины в страны ЕС, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом там уже стабилизировалась. По словам Надзельского, «это совершенно бессмысленно».
- С 12 мая в США отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации. В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19.
- В Чехии гражданам, подававшим жалобы на ограничения во время эпидемии коронавируса в республике, разрешили через суд требовать компенсацию причиненного морального ущерба. Добиться ее смогут те граждане, которые подавали административные жалобы в течение месяца после введения в республике ковид-ограничений.
- Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару подозревают в фальсификации документов о вакцинации против коронавируса. Эти документы могли помочь ему и его главным помощникам въехать в США. Болсонару в свою очередь заявил о своей непричастности к данному инциденту.
- В Венгрии с 1 мая отменены все последние ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Обязательное ношение масок в медицинских и социальных учреждениях больше не требуется. Такое решение принято «в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией».
- 5 мая ВОЗ объявила об отмене статуса пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, всего с начала распространения COVID-19 скончалось по меньшей мере 20 миллионов человек.
- Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что около 2,8 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом с 3 по 30 апреля, умерли более 17 тысяч человек. По сравнению с предыдущими 28 днями количество летальных исходов сократилось на 30%.
- В ВОЗ заявили, что неопределенность в отношении дальнейшей эволюции коронавируса сохраняется. Это затрудняет оценку динамики передачи COVID-19 и сезонности заболевания. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что «вирус никуда не денется, и всем странам необходимо учиться справляться с ним наряду с другими инфекционными заболеваниями».
- Организация опубликовала двухлетнюю программу, нацеленную на прекращение чрезвычайной фазы пандемии коронавируса во всех странах. Акцент будет сделан, в частности, на изучении постковидного синдрома, или длительного ковида, от которого страдает, по оценкам специалистов, около 6% заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
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