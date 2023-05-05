Эксперт назвал причины укрепления рубля

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Российская валюта добилась успеха и укрепилась в связи с общим ослаблением доллара. Такое мнение «Известиям» выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Доллар продавали в ожидании заседания ФРС США, на котором было принято решение повысить ставку на 5,25%. Еще один негативный фактор — неопределенность с потолком госдолга США. Это позволило рублю еще сильнее укрепить позиции, — сказал он.

Эксперт полагает, что доллар может подешеветь еще сильнее. В этом случае рубль получит дополнительную поддержку. Но этот эффект может носить временный характер. Он считает, что после длинных майских праздников курс американской валюты может восстановиться до 83 рублей.

Фото: pixabay.com

— Дело в том, что после введения санкций и ограничений со стороны Центробанка для поддержания финансовой стабильности валютный рынок стал низколиквидным. Проблема с дефицитом бюджета нерешенная. Нефть заметно подешевела, а значит, из-за этого снизятся поступления в бюджет. Если предложение валюты уменьшится, курс доллара быстро вернется обратно, — полагает эксперт.

Минувшим вечером курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 86 рублей. Похожая ситуация наблюдалась и с курсом доллара. В течение дня американская валюта торговалась в районе 77 рублей, но позднее доллар вырос до 78 рублей.



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Айрат Назипов