Курс евро опустился ниже 86 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 86 рублей. Это произошло впервые с 4 апреля.

Похожая ситуация наблюдается и с курсом доллара. В течение дня американская валюта торговалась в районе 77 рублей, но позднее доллар вырос до 78 рублей.

Фото: flickr.com

В середине апреля экономист Дмитрий Голубовский дал советы о продаже валюты. По его мнению, продавать наличную валюту стоит лишь в том случае, если человек не собирается уезжать заграницу и тратить ее там. Он добавил, что избавиться от нее можно и в случае, если она служит средством сбережения. Тогда стоит вложиться в другие инвестиции.

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Айрат Назипов