В администрации Тукаевского района Татарстана опровергли предстоящий уход Фаила Камаева

В администрации Тукаевского района Татарстана опровергли возможный уход Фаила Камаева с должности главы района.

— На данный момент подтверждения данной информации нет, Фаил Мисбахович продолжает работать в районе, — сказали «Реальному времени».

В администрации указали, что Фаил Камаев не планирует покидать должность в ближайшей перспективе.

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что глава Тукаевского района может занять должность в одном из министерств при правительстве Татарстана. В основном источники называли в качестве вероятных должности заместителей министров.

Инсайдеры утверждали, что Камаев пытается покинуть Тукаевский район в течение достаточно долгого времени, но процесс затянулся в связи с уголовным делом, которое завели на бывшего руководителя исполкома Ленара Авзалова.

Фаила Камаева назначили руководителем Тукаевского района в декабре 2017 года.



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Маргарита Головатенко