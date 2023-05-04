СМИ: глава Тукаевского района Татарстана может покинуть должность

Фото: wikipedia.org/Женя Павлов

Глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев готовится покинуть должность, на днях он получил согласие на перевод от руководства республики, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на источники.



Предполагается, что Камаев может занять должность в одном из министерств при правительстве Татарстана. В основном источники называют в качестве вероятных должности заместителей министров.

По словам инсайдеров, Камаев пытается покинуть Тукаевский район в течение достаточно долгого времени. Вопрос затянулся в связи с уголовным делом, которое завели на бывшего руководителя исполкома Ленара Авзалова.

Фаила Камаева назначили в Тукаевский район в декабре 2017 года.

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Маргарита Головатенко