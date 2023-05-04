На KazanForum обсудят возрастающую роль женщин в современном бизнесе

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» обсудят возрастающую роль женщин в современном бизнесе, сообщили в пресс-службе KazanForum.



Отдельное внимание будет посвящено треку «Женский взгляд». По нему пройдут сессии, которые касаются тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам шариата, а еще благотворительности. На форуме состоится презентация двух премий: Halal business women и Halal charity women, которые учредят с целью поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде.

На сессии «Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса» представительницы данной сферы поделятся опытом управления бизнесом и расскажут участникам о своих успешных бизнес-кейсах, основных проблемах и их решениях.

В сессии примут участие генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук, президент Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи, глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева и др.

— В современных условиях особенно важным является развитие международного сотрудничества между женщинами России и исламских стран в различных сферах жизни общества, — подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Участники трека «Спорт» на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудят расширение спортивного сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Традиционно KazanForum соберет в столице Татарстана тысячи гостей со всего мира. Подробную программу мероприятия обсудили сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к проведению форума в МВЦ «Казань Экспо». Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко