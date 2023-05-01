На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС

Участники трека «Спорт» на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудят расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщили в пресс-службе форума.



Трек откроет сессия «Спорт — фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира». Известно, что в ней примут участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, министр спорта и молодежи Катара Салах бин Ганим Аль-Али, президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Ферас Муалла и другие.

Как указывал министр спорта РТ Владимир Леонтьев, между Россией и государствами-членами ОИС в области физической культуры и спорта возрастает динамика взаимодействия, и этим обусловлена актуальность сессии.

— Предлагается обсудить расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами ОИС, проведение совместных мероприятий в открытом формате, наращивание взаимодействия по линии спортивных обменов, — сказано в сообщении.

На форуме пройдет сессия «Международное сотрудничество в рамках развития фиджитал-спорта в странах ОИС», а еще «Заседание Ассоциации исламских стран по хоккею (АХИС)».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» осталось около двух недель. Традиционно данное мероприятие соберет в столице Татарстана тысячи гостей со всего мира. Подробную программу мероприятия обсудили сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к проведению форума в МВЦ «Казань Экспо». Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко