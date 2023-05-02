При праздновании Дня Победы в Татарстане особое внимание уделят безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан готовится отпраздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание при проведении мероприятий уделят безопасности, рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— Важные мероприятия должны пройти безопасно, — сказала она.

На сегодняшний день подготовлены мемориалы, памятники и скверы к церемониям возложения цветов и венков. В работе задействованы все министерства и ведомства,



Лейла Фазлеева напомнила, что в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 — уроженцы республики. Остальные 168 героев — это те, чьи судьбы так или иначе связаны с регионом, они здесь жили или работали.

В Татарстане также 51 полный кавалер ордена славы. Из них 48 — уроженцы Татарстана, остальные — те, чьи судьбы так или иначе связаны с республикой.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всего на фронт в годы Великой Отечественной войны ушло более 700 тысяч татарстанцев. Вернулся домой лишь только каждый второй, напомнила Лейла Фазлеева.



Напомним, в столице Татарстана 9 Мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату. Главной площадкой празднования в Казани традиционно станет площадь Тысячелетия. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина