Безопасность в День Победы в Татарстане обеспечат более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов
В Татарстане в день празднования Победы в Великой Отечественной войне за охраной общественного порядка и обеспечением безопасности будут следить более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД по республике по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.
— Всего задействуется более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов, около 300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций и более тысячи членов общественных объединений, — сообщил он.
За каждым объектом проведения мероприятия закреплены ответственные сотрудники из числа руководящего состава МВД по Татарстану. Территориальным органам ведомства «поставлены конкретные задачи».
Особое внимание уделят мерам антитеррористической безопасности. Перед началом мероприятий в обязательном порядке места их проведения проверят специалисты с применением технических средств и служебных собак.
Полиция в Татарстане перешла на усиленный режим работы с 30 апреля. Как сообщил Фяргат Мухаметзянов, в этом году праздничные мероприятия 9 мая в республике посетят около 800 тысяч человек.
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