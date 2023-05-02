Безопасность в День Победы в Татарстане обеспечат более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в день празднования Победы в Великой Отечественной войне за охраной общественного порядка и обеспечением безопасности будут следить более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД по республике по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

— Всего задействуется более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов, около 300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций и более тысячи членов общественных объединений, — сообщил он.

За каждым объектом проведения мероприятия закреплены ответственные сотрудники из числа руководящего состава МВД по Татарстану. Территориальным органам ведомства «поставлены конкретные задачи».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Особое внимание уделят мерам антитеррористической безопасности. Перед началом мероприятий в обязательном порядке места их проведения проверят специалисты с применением технических средств и служебных собак.

Полиция в Татарстане перешла на усиленный режим работы с 30 апреля. Как сообщил Фяргат Мухаметзянов, в этом году праздничные мероприятия 9 мая в республике посетят около 800 тысяч человек.



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Татьяна Демина