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Поликлиника РКОД в Казани с 15 мая начнет работать в две смены

10:35, 04.05.2023
Поликлиника РКОД в Казани с 15 мая начнет работать в две смены
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Республиканском онкологическом диспансере (РКОД) в Казани изменят график работы: с 15 мая поликлиника начнет работать в две смены, сообщили в горздраве.

  • В первую смену (с 7.30 до 13.30) РКОД будут принимать пациентов из районов Татарстана
  • Во вторую смену (с 13.30 до 19.30) будет прием пациентов, проживающих Казани.

Во вторую смену также будут доступны все методы диагностики (МРТ, КТ, УЗИ и т.д.), процедурный кабинет и малая операционная.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В поликлинике поменяются кабинеты приема врачей — номер кабинета своего лечащего врача можно уточнить на информационном табло в регистратуре или по телефону кол-центра 8 (843)-202-3-202.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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