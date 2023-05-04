Поликлиника РКОД в Казани с 15 мая начнет работать в две смены

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Республиканском онкологическом диспансере (РКОД) в Казани изменят график работы: с 15 мая поликлиника начнет работать в две смены, сообщили в горздраве.



В первую смену (с 7.30 до 13.30) РКОД будут принимать пациентов из районов Татарстана

Во вторую смену (с 13.30 до 19.30) будет прием пациентов, проживающих Казани.

Во вторую смену также будут доступны все методы диагностики (МРТ, КТ, УЗИ и т.д.), процедурный кабинет и малая операционная.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В поликлинике поменяются кабинеты приема врачей — номер кабинета своего лечащего врача можно уточнить на информационном табло в регистратуре или по телефону кол-центра 8 (843)-202-3-202.

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Маргарита Головатенко