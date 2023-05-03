В Белом доме заявили, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на фоне атаки беспилотников на Кремль заявила, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России. Ее слова передает RT.

— С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ, — сказала она.

Фото: скриншот видео очевидцев

Прошлой ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне Дня Победы, 9 Мая.

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Айрат Назипов