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Федеральная резервная система США повысила ставку на 25 базисных пунктов

21:08, 03.05.2023
Федеральная резервная система США повысила ставку на 25 базисных пунктов
Фото: ru.wikipedia.org

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5—5,25%. Об этом говорится в сообщении американского регулятора.

— Банковская система США надежна и устойчива. Более жесткие условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, занятость и инфляцию. Степень этих эффектов остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5—5,25%.

Фото: pixabay.com

В ноябре прошлого года Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку в стране. В этот раз изменение произошло сразу на 75 базисных пунктов — с 3—3,25% до 3,75—4%.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы

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