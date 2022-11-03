ФРС США четвертый раз подряд повышает ключевую ставку — в этот раз сразу на 75 базисных пунктов

Повышение ставки на 75 базисных пунктов

Накануне Федеральная резервная система США уже четвертый раз подряд повысила ключевую ставку в стране. В этот раз изменение произошло сразу на 75 базисных пунктов — с 3—3,25% до 3,75—4%. Это самое высокое значение за всю историю США.

В пресс-релизе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) отметил, что инфляция в США остается высокой, это отражает дисбаланс спроса и производства на фоне пандемии, удорожания продовольствия и энергоносителей, а также более широкого ценового давления.

Ключевая ставка ФРС США. График: take-profit.org

FOMC в своем заявлении также указал на то, что стремится достичь уровня инфляции в стране в 2% в год, что в два раза ниже аналогичных ожиданий российского Центробанка.

— Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая является достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам, — говорится в пресс-релизе комитета.

Кроме того, FOMC планово продал долговые бумаги на сумму $95 млрд: $60 млрд казначейских и $35 млрд ипотечных облигаций. В октябре Федеральный резерв США увеличил эту планку в два раза.

Реакция американского рынка

Как отмечают аналитики, после вчерашнего выступления главы ФРС индекс S&P 500 потерял сразу 2,5% по итогам торгов, Dow Jones — 1,5%, а NASDAQ — сразу 3,4%. Это может быть связано с тем, что в заявлении ФРС инвесторы не услышали явных предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики США.

Глава ФРС США Джером Пауэлл. Фото: commons.wikimedia.org

Напротив, глава Федрезерва Джером Пауэлл указал на то, что инфляция в стране находится на высоком уровне, из-за чего возможно дальнейшее повышение ключевой ставки.

Кроме того, вслед за американскими индексами вниз последовал и азиатский рынок. Так, широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index упал сразу на 1,5%, китайский CSI 300 — 0,7%, гонконгский Hang Seng — 2,8%, южнокорейский Kospi — 0,6%.

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Артем Гафаров