Россияне стали чаще брать ипотеку на 30 лет

Доля ипотек, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза. В IV квартале 2022 года они составляли 40% выдач, хотя годом ранее их доля не превышала 20%, сообщает пресс-служба Центробанка России.

— Распространение экстремально длинных кредитов может нести риски. Банк России продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет меры, — сказано в сообщении.

При этом плановый срок погашения более 40% ипотечных кредитов, предоставленных в IV квартале 2022 года, приходится на момент, когда возраст одного из созаемщиков достигает 65 лет.

Фото: cbr.ru

Отметим, что в Татарстане за январь — март 2023 года выдали 2 921 ипотечный кредит для долевого строительства. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов