Выдача ипотеки для долевого строительства в Татарстане в первом квартале упала почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — март 2023 года выдали 2 921 ипотечный кредит для долевого строительства. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Институте развития строительной отрасли на основе данных Банка России.

За январь этого года в Татарстане оформили 542 ипотеки для долевого строительства, в феврале — 958. В марте их количество составило 1 421, что на 45,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2022 года.



Объем ипотечного кредитования для долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года в Татарстане составил 14,3 млрд рублей. По сравнению с январем — мартом прошлого года он уменьшился на 22,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте объем ипотеки, выданной для долевого строительства, в Татарстане оценивается в 7 млрд рублей. Это на 17,3% меньше, чем за первый месяц весны 2022 года.



Напомним, с 1 мая Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые взяты по договорам долевого участия в строительстве. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

Надбавки включают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья, если покупатель использует ипотеку. Это должно позволить банкам накопить буферы капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья. Они стали дополнением к увеличенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков.



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Татьяна Демина