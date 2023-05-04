Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

В четверг, 4 мая, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +25°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывами до 5—10 м/с. В целом по республике они могут усиливаться до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отдельных районах Татарстана возможна гроза. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.



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Татьяна Демина