В мае среднемесячная температура воздуха в Татарстане ожидается в пределах нормы
В Татарстане в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха прогнозируется «около нормы». Такие данные приводит Гидрометцентр республики.
Для мая многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха составляет +13,6 градуса.
Количество осадков в следующем месяце в Татарстане также ожидается в пределах многолетней нормы. Она составляет 41 мм.
Напомним, в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане также ожидаются около нормы. В сентябре они окажутся выше нее.
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