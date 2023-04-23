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В мае среднемесячная температура воздуха в Татарстане ожидается в пределах нормы

21:32, 23.04.2023
В мае среднемесячная температура воздуха в Татарстане ожидается в пределах нормы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха прогнозируется «около нормы». Такие данные приводит Гидрометцентр республики.

Для мая многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха составляет +13,6 градуса.

Количество осадков в следующем месяце в Татарстане также ожидается в пределах многолетней нормы. Она составляет 41 мм.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане также ожидаются около нормы. В сентябре они окажутся выше нее.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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